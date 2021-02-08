Бийск: К началу марта в Алтайский край поставят 86 тысяч доз вакцины от коронавируса • 11.02.2021 • ГОРНЯК22

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На утро 7 февраля в крае привито уже 17 с половиной тысяч человек.

По информации Министерства здравоохранения Российской Федерации в Алтайский край до 01 марта 2021 года ожидается поставка 85,9 тыс. комплектов вакцины против новой коронавируcной инфекции («Гам-Ковид-Вак») для иммунизации населения Алтайского края старше 18 лет.

Общее количество уже поставленной вакцины составило 22 102 комплекта (компонент I + компонент II) комбинированной векторной вакцины для профилактики коронавирусной инфекции, вызываемой вирусом SARS-COV-2 «Гам-Ковид-Вак» для иммунизации взрослого населения, в первую очередь из групп риска заражения.

На 7 февраля привито 17 572 (+375 за сутки) человека, в том числе: 15 038 (+311) человек получили первую прививку; 2 534 (+64) человека полностью привиты (получили две прививки).

Добавим, что в рамках вакцинации в крае работают не только прививочные пункты в поликлиниках, но и мобильные комплексы. В Бийске привиться от коронавируса можно в двух поликлиниках, записаться можно на сайте Госуслуги или по телефонам:

КГБУЗ «Городская больница № 4, г. Бийск» — (3854) 25-51-78

КГБУЗ «Центральная городская больница, г. Бийск» — (3854) 37-53-39, 25-51-69

В Алтайском крае в рамках вакцинации от COVID будут работать мобильные комплексы

10:49, 05.02.2021 773

Бийский рабочий