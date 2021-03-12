Бийск: К выходным в Алтайский край вернутся морозы до -30 градусов

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Последний день Масленицы на Алтае окажется по-зимнему суровым и морозным.

Заметное похолодание в регионе начнется уже завтра, 12 марта. Так, в ночь на пятницу, 12 марта, ожидается до -12…-17 градусов мороза с похолоданием в течение дня. Возможны снежные заносы, сильный снег, метели, гололедные явления. 13 марта снегопады сохранятся только на юге и востоке края, в остальные районы края уже придет морозный антициклон.

К ночи 13 марта температура в Алтайском крае опустится до -13…-18 градусов, а местами и до -25 градусов, в ночь на воскресенье, 14 марта, когда на Алтае будут отмечать последний день Масленицы, температура может опуститься до -25…-30 градусов мороза, в дневные часы — от -18 до -20 градусов.

Добавим, что синоптики уже давали прогнозы на март 2021 года – он будет отличаться от предыдущих большим количеством выпавших осадков. Добавим, что самый холодный март в Алтайском крае был зафиксирован в 1898 году – тогда средняя температура месяца составила -17,7 градусов, а например 10 марта 1912 года была зафиксирована экстремальная для алтайского марта температура – минус 41 градус.

Снег и ветер: алтайские синоптики рассказали, какой будет погода в марте

09:53, 09.03.2021 9184

Бийский рабочий