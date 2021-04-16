Бийск: К лету в Бийске должны отремонтировать здание спортшколы №2

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В Бийске наметили капитальный ремонт спортшколы, расположенной за зданием городского суда.

Работы будут проведены в здании спортшколы №2 по адресу ул. Ленина, 149/1.

Проектом предусматривается ремонт металлического каркаса двухэтажной части здания, замена и ремонт кирпичной кладки двухэтажной части здания, замена кирпичной кладки в углах одноэтажной части здания, а также местами демонтаж перегородок и дверных блоков. Также необходимо восстановить нарушенные участки кровли.

Провести все работы необходимо до конца мая.

Подрядчик для работ уже определен. Желающих взять на себя работы по ремонту спортшколы было несколько — аж пятеро, однако наименьшую стоимость контракта предложило ООО «А-Мега», которое и выиграло подряд.

Компания попросила за свои работы меньше остальных – 1,29 млн руб. при изначальном предложении мэрии в 1,62 млн руб.

Победитель аукциона, по всей видимости, — из Барнаула. Во всяком случае, предприятий с таким же названием ближе не зарегистрировано. Зато в краевой столице таких сразу два: у одного основной вид деятельности — агенты по оптовой торговле универсальным ассортиментом товаров, у другого — деятельность автомобильного грузового транспорта.

Напомним, бийская спортшкола №2 специализируется на гиревой спорте, волейболе, баскетболе, футболе, каратэ, кикбоксинге и шахматах.

Бийский рабочий