Бийск: К февралю ожидают скачок заболеваемости. Коротко о COVID на 6 декабря
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Следующий всплеск распространения коронавирусной инфекции может вызвать омикрон-штамм, полагают иммунологи
- В стране выявили 32 974 новых случаев COVID-19 за сутки, сообщил оперативный штаб. Общее число инфицированных 9,8 млн, выздоровели 8,4 млн человек. Умерли свыше 280 тыс. За последние сутки от коронавируса скончались 1215 человек.
- В России будет создана федеральная информационная система сведений санитарно-эпидемиологического характера, которая позволит более оперативно выявлять и отслеживать распространение опасных инфекций и принимать необходимые меры. Положение о создании системы утвердил премьер-министр Михаил Мишустин.
- У девяти вернувшихся из ЮАР россиян выявили коронавирус. Тесты на COVID-19 прибывших из ЮАР девяти россиян оказались положительными. Роспотребнадзор пока устанавливает, каким именно штаммом заболели россияне. В конце ноября в ЮАР обнаружили новый штамм коронавируса «омикрон».
- Число выявляемых случаев заражения коронавирусной инфекцией в России снижается четвертую неделю подряд, следует из данных федерального оперативного штаба. С 29 ноября по 5 декабря в России подтвердили 231 240 случаев заражения — на 3,3% меньше, чем за предшествующие семь дней. При этом спад заболеваемости резко замедлился — на прошлой неделе он достигал 8,2%.
- Профессор Центра имени Гамалеи Анатолий Альтштейн заявил, что распространение в мире омикрон-штамма коронавируса может привести к завершению пандемии, так как патогенность и летальность вируса будут снижаться. По словам вирусолога, пандемия будет считаться законченной, когда по летальности коронавирус будет сопоставим с вирусом гриппа.
- Эксперты установили, что при мутации коронавирус мог получить фрагмент генетического материала от вируса, вызывающего простуду, что позволит ему избежать атак со стороны иммунной системы человека.
- С омикрон-штаммом часто обращаются как правило молодые люди, которые пожаловались на сильную усталость, ломоту в теле. У штамма «дельта» были другие симптомы, рассказала обнаружившая новый штамм врач из ЮАР Анжелика Кутзее.
Гинцбург призвал жестко разграничить общение вакцинированных и невакцинированных
18:13, 05.12.2021 661