Бийск: К 2035 году Алтайский край перейдет к новому технологическому укладу

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Также ожидается существенный прирост предложений на рынке труда.

В правительстве Алтайского края обсудили стратегию развития региона до 2035 года. Губернатор Виктор Томенко уточнил, что в связи с пандемией, произошел пересмотр некоторых планов в документе проекта Стратегии, принятом в ноябре 2019 года.

– Но наши основные цели остались неизменными: устойчивый экономический рост, который, в свою очередь, даст возможность для создания комфортной среды для жизни и для развития творчества, для самореализации.

С основным докладом выступил временно исполняющий обязанности министра экономического развития Алтайского края Анатолий Нагорнов. Он подчеркнул, что в соответствии с долгосрочным прогнозом социально-экономического развития края, валовый рост к 2035 году должен составить 1,8 раза в сопоставимых ценах к 2020 году. При этом, существенные изменения ожидаются и на рынке труда.

– Автоматизация производств и переход к новому, технологическому укладу, будут способствовать росту производительности труда, — заявил Нагорнов. — Это, наряду с другими факторами, определит рост производственного сектора. Будет увеличиваться вклад отраслей образования, транспорта, связи и других. Наращивание рабочих мест произойдет в таких отраслях, как строительство, транспорт и деятельность в области информации и связи.

Также Анатолий Нагорнов отметил, что ситуация на рынке труда в долгосрочной перспективе будет определяться демографическими тенденциями. Так, через 8-10 лет ожидается прирост предложения труда, в связи с тем, что подрастет новое поколение.

Неочевидный спад: как Алтайский край начал экономический год

12:42, 10.03.2021 643

Бийский рабочий