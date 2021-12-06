Бийск: Жителей Алтая предупредили о возможном падении частей корабля «Союз МС-20»

5

8 декабря с космодрома «Байконур», запланирован ракеты-носителя «Союз-2.1а» с транспортным пилотируемым кораблем «Союз МС-20»

8 декабря в 14 часов 38 минут местного времени, с космодрома «Байконур», запланирован пуск ракеты-носителя «Союз-2.1а» с транспортным пилотируемым кораблем «Союз МС-20» и экипажем 20-й экспедиции посещения МКС. В космос отправятся туристы из Японии.

Кроме того, на МКС планируется доставить около 162 кг полезных грузов, в том числе материалы для проведения медико-биологических исследований и экспериментов, расходное оборудование, средства гигиены, рационы питания и 13 кг свежих фруктов.

Космонавты Роскосмоса Антон Шкаплеров и Петр Дубров также должны получить поздравительную корреспонденцию от родных и близких, личные подарки и любимые музыкальные произведения, а также домашние угощения к праздничному столу.

В связи с запуском управление по делам ГОЧС и ПБ Республики Алтай предупреждает о возможном падении отделяющихся частей ракетоносителя. Предположительно части ракеты могут упасть в Усть-Канском районе. В период запуска космического аппарата туристам и жителям данной местности стоит быть предельно внимательными, ограничить выход в лес и за пределы населенного пункта. Обо всех фактах падения фрагментов ракеты просят сообщать в письменном виде в администрацию сельского поселения.

В морозном тумане бийчане смогли разглядеть неопознанный светящийся объект

10:03, 28.10.2021 7613

Бийский рабочий