Бийск: Жители Сибири ищут подработку, чтобы позволить себе новогодние подарки

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Подработка — самый популярный вариант найти дополнительные средства на покупку подарков

Сервисы Авито Работы и part-time исполнителей GigAnt выяснили, что 24% жителей Сибирского федерального округа (СФО) пытаются заработать на новогодние подарки с помощью подработок.

Как показало исследование, 66% жителей СФО специально откладывают деньги на подарки, 29%, наоборот, не копят к праздникам, а 4% и вовсе не покупают новогодних подарков.

Преобладающее большинство — 68% — ради того, чтобы накопить на новогодние подарки, сокращают ежедневные траты, 24% берут подработки, а 14% — дополнительную нагрузку на основной работе. Еще один способ заработка — продать ненужные вещи, так делают 10% опрошенных.

Почти половина (47%) сибиряков копят на подарки в течение 2-3 месяцев, еще 25% — месяц или меньше.

— Реальная инфляция превышает официальные показатели и усугубляет финансовую нагрузку на домохозяйства, а перед Новым годом у россиян всегда много трат. Наши предыдущие исследования показывают, что большинство россиян (70% респондентов) не хватает текущей зарплаты, поэтому каждый третий рассматривает подработку для улучшения финансовой ситуации. И все больше работодателей предлагают временную занятость в разных форматах: от выполнения разовых задач на удаленке за сдельную оплату до работы в ритейле по гибкому графику короткими сменами, — подчёркивает Артём Кумпель, управляющий директор Авито Работы.

В исследовании, которое проводилось методом интернет-опроса, поучаствовали 10 000 россиян в возрасте от 18 лет из всех регионов страны.

Деньги, поездки и гаджеты: россияне назвали желанные подарки на Новый год

18:49, 29.11.2021 749

Бийский рабочий