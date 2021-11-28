Бийск: Жителя Алтайского края разыскивают по подозрению в убийстве девушки

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Следком разыскивает жителя Алтайского края, подозреваемого в убийстве девушки, совершенном в Новосибирской области

Правоохранители просят помощи в поимке подозреваемого в убийстве. Сообщается, что 21 октября в Ленинском районе Новосибирска было в квартире было обнаружено тело 24-летней девушки с признаками насильственной смерти.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство). Личность предполагаемого преступника в настоящее время не установлена. Однако следствие располагает фотографией мужчины, возможно причастного к совершению данного преступления.

По одной из версий следователей, разыскиваемый может быть жителем Алтайского края и находятся на территории региона.

Граждан, которые располагают информацией о нем, просят сообщать по телефонам 8 (383) 301-28-77, 8 (383) 203-57-39, 8-913-399-32-96 или 02.

Бийчанин организовал могилу для одноклассника во дворе дома

08:55, 18.11.2021 2245

Бийский рабочий