Бийск: Жители Алтайского края смогут обращаться в любой орган ЗАГС

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Изменения вступят в силу с 1 января

С 1 января 2022 года вступит в силу федеральный закон, предусматривающий внедрение экстерриториального принципа предоставления государственных услуг органами ЗАГС.

Это означает, что начиная со следующего года жители Алтайского края смогут обратиться в любой орган ЗАГС для регистрации рождения, смерти, расторжения брака, усыновления, перемены имени независимо от того, где он находится.

Законом предусмотрена экстерриториальность и для других юридически значимых действий. В любом загсе можно будет получить справки и повторные свидетельства, внести изменения и исправления в актовые записи, восстановить и аннулировать такие записи.

Ожидается, что нововведения существенно сократят временные и материальные издержки граждан, позволят повысить качество и доступность оказания государственных услуг.

— Внедрение Единого государственного реестра записей актов гражданского состояния (ЕГР ЗАГС) и использование портала госуслуг значительно оптимизировали процедуры предоставления государственной услуги. Теперь ее получение исключает необходимость привязки органа ЗАГС к административному району в муниципальном образовании или муниципальному образованию, — пояснили в пресс-службе правительства региона.

Для обеспечения непрерывности оказания госуслуг будет усовершенствована структура органов ЗАГС Алтайского края.

Также в Алтайском крае для регистрации рождения и установления отцовства будет создано служебное место в Алтайском краевом клиническом перинатальном центре «ДАР».

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18:43, 26.09.2021 2464

Бийский рабочий