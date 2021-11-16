Бийск: Жители села Сосновка рубили сосны и реализовывали их в Бийске

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Ущерб, нанесённый лесному фонду Российской Федерации, составил 1200 000 рублей

Сотрудники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по Алтайскому краю пресекли незаконную рубку лесных насаждений в Красногорском районе.

Для раскрытия преступление была создана следственно-оперативная группа из числа сотрудников подразделений уголовного розыска, БЭП и следствия Главка.

При проведении комплекса оперативно-розыскных мероприятий правоохранители задержали группу лиц с поличным. С места происшествия изъяты два трактора, два автомобиля, две бензопилы и около 25 кубов свежесрубленной древесины. Предварительно, без законных оснований было вырублено более 20 деревьев.

По предварительной информации, подозреваются пять жителей села Сосновка, которые рубили сосны и реализовывали их в Бийск.

Ущерб, нанесённый лесному фонду Российской Федерации, составил 1200 000 рублей. По данному факту возбуждено и расследуется уголовное дело по статье 260 Уголовного кодекса Российской Федерации «Незаконная рубка лесных насаждений».

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08:20, 15.11.2021 797

Бийский рабочий