ГОРНЯК22 15.11.2021
Алтайский край

Бийск: Житель Смоленского района пойдет под суд за насилие над пятилетней падчерицей

Горняк22
11 часов Ago

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36-летний мужчина неоднократно приставал к малолетней падчерице

По данным следствия, обвиняемый, находясь в своём доме в дном из сёл Смоленского района, в отсутствие супруги дважды совершал насильственные действия сексуального характера в отношении своей 5-летней падчерицы.

После того, как ребёнок рассказал своей матери о произошедшем, мужчина был привлечён к уголовной ответственности. Свою вину обвиняемый не признаёт. Он утверждает, что его супруга и её дочь оговаривают его из личных неприязненных отношений.

Однако следователем следственного комитета удалось собрать неопровержимые доказательства. Уголовное дело уже направлено в суд для рассмотрения по существу.

Житель Смоленского района пойдет под суд за насилие над пятилетней падчерицей1

Один из бийских подростков, до смерти избивших мужчину, пойдет под суд

07:20, 12.11.2021 1710

Бийский рабочий

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