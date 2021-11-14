Бийск: Жители Алтайского края могут пожаловаться на холод в школах и детсадах

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Претензии и жалобы по температурному режиму на объектах образования принимают в региональном минобре

Как сообщает сайт Министерства образования и науки Алтайского края, в ведомстве организована горячая линия по вопросам соблюдение должного температурного режима в классах и группах, а также в учреждениях дополнительного образования.

Жители Алтайского края могут позвонить по тел. 8 (3852) 20-64-07. Звонки принимаются по будням с 9.00 до 17.00.

Как сообщают «Вести-Алтай», на днях на линию поступила жалоба родителей из районного центра Топчиха – они рассказали о низких температурах в школе №1. Как сообщает сайт образовательной организации, проблема на сегодня устранена.

В Минобре подчеркнули, что температурный режим в учреждениях образования регулируется Санитарными правилами и нормами. Так, например, в спортзалах школ должно быть не ниже +17, а в учебных классах – от +18 до +24.

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11:41, 12.11.2021 667

Бийский рабочий