Бийск: Жители Алтайского края в этом году не спешат оплачивать имущественные налоги

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В налоговой инспекции напоминают, что до окончания сроков оплаты осталось три недели

Как сообщают «Вести-Алтай», в этом году налогоплательщики региона должны заплатить в казну 3,8 млрд рублей – это налоги на транспорт, землю и имущество. Пока поступило лишь 1,5 млрд рублей, и это меньше, чем в такой же период прошлого года.

Скорее всего, причин несколько – налоговые уведомления были в этом году доставлены позже обычного. Кроме того, жители края пытаются разобраться с квитанциями из-за новой системы начисления налога на имущество.

Напомним, в этом году физические лица впервые был начислен налог на имущество от его кадастровой стоимости, поэтому для многих суммы в квитанциях, которые выросли в два-три раза, оказались непривычными.

— Даже по тем звонкам,которые поступают в кол-центр, мы видим, что налогоплательщик получил уведомление, но не спешит его исполнить, потому что хочет уточнить, правильно ли была начислена сумма. Если есть сомнения, можно обратиться через личный кабинет и выяснить, каким образом был начислен налог, — пояснила Татьяна Малютина, начальник отдела по работе с налогоплательщиками УФНС по Алтайскому краю.

На сайте налогового ведомства также есть онлайн-калькулятор, с его помощью можно проверить правильность начислений. Оплачивают налоги в отделениях банков, на почте, в многофункциональных центрах, но проще всего это сделать с помощью интернета и мобильных приложений.

Рассчитаться за жилье, землю и транспорт нужно до 1 декабря, после этой даты появится задолженность, будут начисляться пени.

В налоговой инспекции Бийска проведут день открытых дверей

09:41, 09.11.2021 830

Бийский рабочий