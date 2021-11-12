ГОРНЯК22 13.11.2021
Алтайский край

Бийск: Жителям Алтайского края рассказали, как МФЦ могут помочь с QR-кодами

Горняк22
20 часов Ago

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В Министерстве соцзащиты региона отметили, что это один из самых актуальных вопросов последних дней

В связи с этим жителям Алтайского края поспешили разъяснить, какую информацию и услуги, связанные с QR-кодом, можно получить в МФЦ.

В первую очередь, сотрудники МФЦ могут помочь распечатать уже имеющийся код с портала госуслуг или показать заявителю – в каком разделе находится QR-код и дать инструкцию по его самостоятельному распечатыванию. Для этого заявитель должен знать логин и пароль от личного кабинета. Также граждане могут самостоятельно распечатать QR-код в уголке электронного правительства в МФЦ.

Отметим, что распечатать пожилым людям уже имеющийся код с портала госуслуг помогут и в территориальных управлениях социальной защиты населения, и в комплексных центрах социального обслуживания населения.

Сотрудники МФЦ также могут подтвердить уже созданную учетную запись на портале госуслуг. Это необходимо для того, чтобы активировать все функции, доступные на портале. Для подтверждения учетной записи заявитель должен иметь при себе паспорт. Помогут в МФЦ и восстановить доступ к учетной записи Госуслуг, если заявитель забыл логин/пароль.

Услуги в МФЦ оказываются в режиме живой очереди: нужно прийти в ближайший центр, получить талон и дождаться своей очереди.

— Обращаем внимание, что в последние 2 недели спрос на подобные услуги увеличился, поэтому рекомендуем планировать свой визит заранее, — предупредили в ведомстве.

При посещении МФЦ обязательно соблюдение масочного режима.

Жителям Алтайского края рассказали, как МФЦ могут помочь с QR-кодами1

Бийчанин обратился в прокуратуру, после того как не смог получить QR-код

10:40, 10.11.2021 1737

Бийский рабочий

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