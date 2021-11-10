Бийск: Жителей Алтайского края просят ответить на вопросы о раздельном сборе отходов

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Опрос проводит Министерство природных ресурсов и экологии России

Министерство природных ресурсов и экологии России запустило опрос, посвященный отношению жителей к раздельному накоплению и сбору твердых коммунальных отходов. В нем приняли участие более трех тысяч человек.

По имеющимся результатам за разделение отходов выступают 97% человек. При этом сортируют мусор регулярно только 60% участников опроса. Чаще всего жители сортируют пластик — 79% опрошенных, бумагу — 70%, стекло — 64%. По мнению большинства респондентов, повысить эффективность раздельного сбора отходов в России позволит сортировка. Это мнение разделяют 64% проголосовавших. Треть опрошенных уверены, что для такой цели необходимо сократить общее потребление, сообщает Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Алтайского края.

Пройти опрос можно на сайте Минприроды России в разделе, посвященном раздельному накоплению и сбору отходов, в том числе твердых коммунальных отходов.

Добавим, о переходе к экономике замкнутого цикла говорил и президент Владимир Путин. Глава государства отмечал, что мусорная реформа — это большая работа, которую проводят по всей стране. По его мнению, этим направлением никто не занимался начиная с советских времен.

В Бийске, заваленном мусором, до сих пор не удается наладить его переработку

08:50, 20.02.2021 4867

Бийский рабочий