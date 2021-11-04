Бийск: Жители Алтайского края сообщают о кибермошенниках

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В Банке России зафиксировали более 500 обращений от сибиряков о кибермошенниках

С января по сентябрь 2021 года жители Сибири направили в Банк России 567 обращений, связанных с кибермошенничеством. За это время жители Алтайского края пожаловались на кибермошенничество 35 раз.

В основном граждане жаловались на то, что мошенники различными способами выманивали персональные данные, данные банковских карт, коды подтверждения из СМС, оформляли на них кредиты в банках или займы в микрофинансовых организациях.

Большинство мошеннических схем основаны на социальной инженерии. Человеку обещают «золотые горы» или, наоборот, внушают страх все потерять.

Например, может прийти СМС о том, что кто-то пытается оформить на человека кредит. Затем звонят уже от имени службы безопасности финансовой организации и просят назвать код, чтобы якобы отменить заём. По факту этот код может подтверждать операцию списания или же дать доступ в личный кабинет, где мошенники могут похитить деньги со всех счетов клиента.

Если в ходе разговора от человека требуют сообщить персональные данные, то разговор нужно прекратить. Можно самостоятельно обратиться в банк по номеру телефона, указанному на обратной стороне банковской карты для выяснения всех обстоятельств. Информировать о правилах безопасного использования банковской карты и электронных сервисов должны финансовые организации, в которых человек обслуживается.

«В ноябре каждый житель Сибири может принять участие в опросе Банка России и рассказать о том, как выстроена работа по профилактике мошеннических действий в финансовой организации, где он обслуживается», — отметил Павел Вернер, заместитель начальника Сибирского ГУ Банка России.

Опрос является анонимным и продлится до 3 декабря.

Пройти опрос можно как гражданам, так и юридическим лицам

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Бийский рабочий