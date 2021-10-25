Бийск: Житель Зонального района, желая заказать «девочек», отдал деньги мошенникам

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В последнее время мужчины, желающие скоротать часок-другой в компании девочки по вызову, попадают на уловки мошенников

В дежурную часть отдела МВД России по Зональному району обратился 27-летний житель села Буланиха, который пояснил, что перевел мошенникам 27 000 рублей.

Потерпевший рассказал оперативникам, что отмечал свой день рождения, и, будучи в нетрезвом состоянии, решил скоротать свой досуг и пригласить четырех девушек к себе в гости. На одном из сайтов он выбрал анкету девушки с именем Виктория и позвонил по указанному телефону.

Пообщавшись с незнакомкой, он перевел ей сначала 3000 рублей, затем еще и еще. В результате в общей сложности счет прекрасной незнакомки пополнился на 27000 рублей. После того как молодой человек понял, что девушек в гости он так и не дождётся, он обратился в отдел полиции.

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 159 УК РФ «Мошенничество».

Участок 112: в последнее время всё чаще в полицию начали обращаться холостяки

19:30, 14.10.2021 4081

Бийский рабочий