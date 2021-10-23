Бийск: Жители Алтайского края начали получать компенсацию за подключение к газу

0

Речь идет только о льготных категориях граждан, которые выполнили все условия

Глава Алтайского края Виктор Томенко еще в сентябре подписал постановление, согласно которому был расширен список получателей компенсации за подключение к газу. Помимо этого, увеличилась и сумма выплаты.

Одно из важнейших условий – собственник подключил газ после 21 апреля 2021 года. Помимо этого, он должен подходить под определённую социальную категорию.

100% компенсации (но не больше 100 тысяч рублей): узники концлагерей, жители блокадного Ленинграда, участники Великой Отечественной войны;

75% компенсации (но не более 75 тысяч рублей): семьи погибших ветеранов боевых действий.

50% компенсации (но не больше 50 тысяч рублей): малоимущие и одинокие граждане, семьи в трудной жизненной ситуации, дети войны и ветераны боевых действий.



Голубое топливо и «золотые» трубы: почему бийчане не спешат подключаться к газу

14:41, 15.09.2021 1873

Компенсацию можно получить в 17 муниципалитетах, в том числе и в Бийске. В настоящее время, в министерстве социальной защиты пока собирают заявки.

– Главное, чтобы все документы были оформлены на человека, который входит в социальную категорию, и на руках были чеки. Затем обращайтесь в соцзащиту. А возможно, она сама обратится к вам, – проинформировали в Управлении социальной защиты Алтайского края.

Кстати, те, кто уже получил компенсацию, говорят о том, что средства поступают на счет достаточно быстро.

Напомним также, что на момент обращения за материальной помощью газ должен быть подключен к дому, а заявитель должен быть его собственником. Документы, подтверждающие затраты на проведение газа, должны быть оформлены также только на собственника жилого помещения. Важно и то, что на момент подключения жилого дома к природному газу, заявитель должен проживать в нем (быть зарегистрированным) не менее двух лет.

Бийский рабочий