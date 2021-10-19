Бийск: Жителям Алтайского края на новую машину придется откладывать около 10 лет

2

А чтобы купить подержанное авто жителям Алтайского края потребуется 5,1 лет, подсчитали аналитики.

РИА Новости провело исследование, чтобы выяснить сколько времени потребуется россиянам, чтобы накопить на новый автомобиль. По его результатам, аналитики составили рейтинг регионов, жители которых могут накопить на авто быстрее и дольше всех.

Алтайский край оказался на 78 из 85 мест рейтинга. По данным исследователей, жителям нашего региона придется копить на новую машину 10,3 лет. При этом 53,2% работающего населения и за это время не смогут накопить нужную сумму. А чтобы купить подержанное авто жителям Алтайского края потребуется 5,1 лет, подсчитали аналитики.

Расчеты исследователи производили на основе данных Росстата. Модель накопления на автомобиль предполагает ежемесячное сбережение 50% медианной зарплаты в регионе на пополняемом банковском вкладе. Медианная зарплата является оценкой РИА Рейтинг в среднем за 12 месяцев с 1 августа 2020 года по 1 августа 2021 года. Для целей исследования процентная ставка по депозиту принята на уровне ключевой ставки (6,75%). Стоимость среднего подержанного автомобиля составляет 800 тысяч рублей, а нового — два миллиона.

Быстрее других купить авто в России смогут сделать жители Чукотки, ЯНАО и Магаданской области, а вот жителям республик Северного Кавказа придется откладывать на новое транспортное средство около 11 лет.

Почти 70% россиян признались, что им не хватает денег до зарплаты

08:40, 27.09.2021 695

Бийский рабочий