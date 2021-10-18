Бийск: Житель Республики Алтай купил в Бийске наркотики, но не смог довезти их до дома

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Подозреваемый в ходе допроса сообщил, что приобрел наркотики для личного потребления в городе Бийске.

Сотрудники Управления по контролю за оборотом наркотиков МВД по Республике Алтай, задержали 22-летнего жителя села Майма, который перевозил в автомобиле наркотические вещества.

На стационарном посту ДПС «Майма» сотрудниками полиции был остановлен автомобиль Renault Logan. Во время досмотра транспортного средства в салоне было обнаружено три полиэтиленовых свертка с веществами, предположительно наркотического происхождения.

Подозреваемый был доставлен в отдел полиции, где в ходе допроса сообщил, что приобрел наркотики для личного потребления в городе Бийске.

— Изъятые вещества были переданы для исследования экспертам, которые подтвердили, что они являются наркотическими — марихуана, массой 3,46 грамма, а также «мефедрон», в определенных кругах именуемый «солью» весом 0,95 грамма, — сообщают в республиканском МВД.

Ранее стражи порядка получили информацию о возможной причастности молодого человека к незаконному обороту наркотиков. В настоящее время по данному факту возбуждено уголовное дело.

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12:48, 17.10.2021 557

Бийский рабочий