Бийск: Жители бийского Заречья не могут избавиться от несанкционированной свалки

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Контейнеры вывозят, а вот все что вокруг – нет

Жители Заречья никак не могут избавиться от несанкционированной свалки в своем районе. Обслуживающая организация тоже не принимает никаких мер.

Свалка лежит не первый месяц. Как сегодня рассказали в Управлении жилищно-коммунального хозяйства администрации Бийска, мусор с этого места уже вывозили. Сейчас людям нужно договариваться со своей управляющей компанией. Проблема в том, что помимо жителей благоустроенных домов отходы сюда несут и бийчане, проживающие в частном секторе.

Почему в городе возникают такие проблемы, вопрос больше к новому отделу по обращению с твердыми коммунальными отходами.

В Бийске жители частного сектора ждут «мусорную машину» в любую погоду

12:23, 01.10.2021 1140

Бийский рабочий