Бийск: Жители Алтайского края стали одними из самых экологически сознательных в России

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Наш регион оказался третьим, после Москвы и Санкт-Петербурга.

Рейтинг регионов России по уровню заинтересованности жителей к экологической повестке составили в «Платформе больших данных» — совместном предприятии ВТБ и Ростелекома.

Первую строчку экорейтинга российских регионов заняла Москва, вторую — Санкт-Петербург, а на третьем месте оказался Алтайский край. По подсчетам аналитиков, в нашем регионе проживает 3,8% из тех, кто искал информацию об экологических вопросах.

При этом интерес жителей региона к темам экологии растет — по сравнению с прошлым годом уровень интереса вырос на 1,2 процентных пункта, а общее количество жителей, посещавших экологические ресурсы, увеличилось более чем в два раза.

На четвертой строчке рейтинга тоже оказался сибирский регион — Красноярский край с долей 3,4 %. А в топ-10 также вошли Иркутская (3,1 %), Омская (3 %), Новосибирская (2,6 %) и Кемеровская (2,2 %) области.

При проведении анализа специалисты использовали данные о поисковых запросах и посещении веб-ресурсов, связанных с экологической повесткой — экотурами, переработкой мусора, заботой о здоровье и др. Для каждого региона было определено абсолютное значение, сколько уникальных пользователей посещали сайты по заданной теме и как их количество изменилось к прошлому году. Затем были рассчитаны доли по субъектам, какой процент от общего количества тех, кто ищет что-то в интернете об экологических проблемах, где проживает.

Алтайский край вошел в пятерку самых экологически чистых регионов России

13:16, 26.03.2021 650

Бийский рабочий