Бийск: Жителя бийского Заречья поймали на хищении сухостойных деревьев

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В отдел полиции «Заречье» поступил звонок от местных жителей

Звонивший рассказал, что неизвестный мужчина на отечественном автомобиле вывозит из лесного массива деревья. На место прибыла следственно-оперативная группа.

В ходе проведенных мероприятий выяснилось, что 24-летний мужчина действительно занимался незаконной деятельностью. Бийчанин спилил шесть сухостойных сосен, отвез их домой и распилили на чурки. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Кража».

— Сотрудники полиции напоминают, что пребывание граждан в лесах не ограничено законом. Другой вопрос, что существует ответственность за неправильное использование лесных ресурсов. Нужно четко понимать, что относится к валежнику, а что нет. Иначе гражданин может понести административное или уголовное наказание. Нарушителя накажут за кражу или мелкое хищение, в зависимости от объема. Если выяснится, что гражданин не нашел, а сам срубил деревья, это уже незаконная рубка. Регламентирует такие действия уже статья 260 УК РФ, — пояснили ситуацию в пресс-службе МУ МВД России «Бийское».