Бийск: Жители Алтайского края продают на AliExpress мед и панты

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Алтайские предприниматели пытаются выйти на международный рынок с помощью популярной китайской интернет-площадки.

Как правило, предприниматели пытаются продать на AliExpress товары, которыми славится Алтай. Так, хорошим спросом пользуется продукция с пантами алтайского марала, пишет «Толк».

Например, комплекс природных компонентов с секретом железы бобра и вытяжкой из пантов марала пользователи сайта заказали свыше 600 раз. Покупатели положительно отзываются о товаре, оставляя высокую оценку — 4,8 балла. Также у покупателей популярны бальзамы с пантами. Их заказывают даже в США.

Менее популярен на китайской платформе алтайский мед. Его продают на сайте в среднем за 600 рублей за 1 кг. Самый продаваемый мед с Алтая был куплен всего 60 раз. Покупатели оценили его на 4,6 балла.

Кроме этого, на AliExpress представлен широкий выбор настоек и смесей трав с Алтая. А также алтайские предприниматели надеются продать на платформе брендированные футболки с символикой Алтайского края. Приобрести такую можно за 2 тысячи рублей, правда предложением пока никто не воспользовался.

Что-нибудь поскромнее: в Бийске продают лимузин

18:15, 04.10.2021 1668

Бийский рабочий