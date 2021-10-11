Бийск: Жители Алтайского края чаще всего обращаются к психологам с депрессией

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10 октября отмечается День психического здоровья.

Алтайский край уже не первый год находится в списке регионов-лидеров по числу психических расстройств.

Сегодня в крае работают четыре психиатрические больницы. Они расположены в Барнауле, Бийске, Рубцовске и Камне-на-Оби. У психиатров наблюдаются около 17 тысяч жителей региона, сообщают vesti22.tv. Только в стационаре Алтайской краевой клинической психбольницы ежегодно проходят лечение до 4 тысяч пациентов.

При этом наиболее распространенным заболеванием с которым в Алтайском крае обращаются к психологам является депрессия. При этом данный диагноз, также как и тревожность, за психопаталогии не считают и на учёт пациентов не ставят, поэтому врачи призывают не стыдиться и скорее лечить.

Алтайский край занял третье место по числу жителей с психическими расстройствами

15:52, 25.07.2021 2550

Бийский рабочий