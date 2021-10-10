Бийск: Житель Быстрого Истока выступит в новом сезон шоу «Голос»

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Вокалист из Алтайского края примет участие в слепых прослушиваниях.

На сцене «Голоса» в новом 10-м сезоне выступят представители шести регионов Сибири, сообщает sibnet.ru. В их числе и житель Алтайского края из села Быстрый Исток. Вокалисту удалось преодолеть стадию предварительных кастингов и попасть на этап слепых прослушиваний.

Также на сцену шоу выйдут сибиряки из Кемерова, Красноярска, Новосибирска, Омска и Иркутской области. Всего в слепых прослушивания примут участие более 120 певцов из разных уголков России.

Первый выпуск нового сезона «Голоса» стартовал на Первом канале уже в пятницу, 8 октября. В юбилейном сезоне красные кресла занял «золотой состав жюри»: Дима Билан, Пелагея, Александр Градский и Леонид Агутин.

Жительница Алтайского края прошла в команду Сюткина на шоу «Голос»

19:57, 24.10.2020 2674

Бийский рабочий