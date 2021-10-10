Бийск: Жители Алтая могут подать заявку на проведение газа до участка через Госуслуги

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Подать заявку на догазификацию можно с помощью МФЦ.

Жители Алтайского края могут подать заявку на проведение газа до границ участка через портал Госуслуг. Сделать это можно обратившись в филиалы или офисы МФЦ, которые находятся в газифицированных муниципальных образованиях. В случае затруднений сотрудники МФЦ помогут оформить заявку на портале и научат с ним работать.

Работники МФЦ проконсультируют по пакету документов, помогут с заполнением заявления и прикреплением сканированных образов необходимых документов на портале gosuslugi.ru. Если регистрация на портале отсутствует – помогут создать учетную запись и подтвердить ее. Эта работа проводится в рамках проекта «Цифровой МФЦ».

Напомним, что в послании Федеральному Собранию Президент Владимир Путин поручил до 2023 года в газифицированных населенных пунктах обеспечить бесплатное подведение газа к границам домовладений. Это и есть догазификация.

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В настоящее время в Алтайском крае газифицированы 17 муниципальных образований: города Барнаул, Новоалтайск, Бийск, Белокуриха, а также Первомайский, Бийский, Павловский, Тальменский, Калманский, Косихинский, Смоленский, Ребрихинский, Алтайский, Советский, Зональный, Троицкий и Красногорский районы.

Узнать график работы филиала и подробности по списку документов на догазификацию можно по тел. +7 (3852) 200-550, а также с помощью WhatsApp и Telegram по номеру 8-961-994-21-60.

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