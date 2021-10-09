Бийск: Жители Алтайского края в октябре переживут несколько геомагнитных бурь
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Метеорологи спрогнозировали на октябрь 2021 года нестабильную геомагнитную обстановку
С начала и до конца месяца наша планета будет подвергаться воздействию магнитных бурь, в том числе сильных.
10 октября — ожидается сильная магнитная буря, поэтому в течение дня не рекомендуется принимать активные действия, физически перетруждаться. В этот день метеозависимым людям нужен отдых.
18-24 октября – шквал магнитных бурь. Самыми мощными они будут 22 числа. Это опасный период для всех, у кого проблемы со здоровьем – физическим и психическим.
29 октября – слабая магнитная буря. Даже человек с метеозависимостью легко ее переживет.
30 октября – геомагнитные колебания будут затяжными, повлияют на биополе человека. Для кого-то этот день будет вполне удачным, для кого-то – неоднозначным.
31 октября – магнитные бури слабой силы, которые практически не повлияют на состояние человека.
Также в октябре будет несколько неблагоприятных дней. Это 8, 11, 15 – 20, 29 и 30 октября.
Медики не исключают, что в эти дни у метеозависимых может наблюдаться быстрая утомляемость и раздражительность. Особое внимание на здоровье стоит обратить тем, кто страдает от сердечно-сосудистых заболеваний. Возможны головные боли, бессонница и упадок сил.
- В дни перед магнитными бурями и в сами дни данного погодного явления постарайтесь не употреблять алкоголь и воздержитесь от принятия обильной еды, в частности, от жирного, острого, соленого.
- Пейте больше чистой воды. Включите в свой рацион питания травяные чаи, компоты. Не следует злоупотреблять кофе, крепкими и бодрящими чаями, так как такие напитки оказывают сильное влияние на сердечнососудистую и нервную систему.
- Избегайте стрессовых ситуаций и переутомления. По возможности, проводите больше времени на свежем воздухе.
- Не лишним станет и употребление успокаивающих травяных настоек, таких как пустырник, валерьяна, боярышник. Такие настойки помогут вам легче перенести геомагнитные колебания.
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