Бийск: Жители Алтайского края в октябре переживут несколько геомагнитных бурь

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Метеорологи спрогнозировали на октябрь 2021 года нестабильную геомагнитную обстановку

С начала и до конца месяца наша планета будет подвергаться воздействию магнитных бурь, в том числе сильных.

10 октября — ожидается сильная магнитная буря, поэтому в течение дня не рекомендуется принимать активные действия, физически перетруждаться. В этот день метеозависимым людям нужен отдых.

18-24 октября – шквал магнитных бурь. Самыми мощными они будут 22 числа. Это опасный период для всех, у кого проблемы со здоровьем – физическим и психическим.

29 октября – слабая магнитная буря. Даже человек с метеозависимостью легко ее переживет.

30 октября – геомагнитные колебания будут затяжными, повлияют на биополе человека. Для кого-то этот день будет вполне удачным, для кого-то – неоднозначным.

31 октября – магнитные бури слабой силы, которые практически не повлияют на состояние человека.

Также в октябре будет несколько неблагоприятных дней. Это 8, 11, 15 – 20, 29 и 30 октября.

Медики не исключают, что в эти дни у метеозависимых может наблюдаться быстрая утомляемость и раздражительность. Особое внимание на здоровье стоит обратить тем, кто страдает от сердечно-сосудистых заболеваний. Возможны головные боли, бессонница и упадок сил.

В дни перед магнитными бурями и в сами дни данного погодного явления постарайтесь не употреблять алкоголь и воздержитесь от принятия обильной еды, в частности, от жирного, острого, соленого.

Пейте больше чистой воды. Включите в свой рацион питания травяные чаи, компоты. Не следует злоупотреблять кофе, крепкими и бодрящими чаями, так как такие напитки оказывают сильное влияние на сердечнососудистую и нервную систему.

Избегайте стрессовых ситуаций и переутомления. По возможности, проводите больше времени на свежем воздухе.

Не лишним станет и употребление успокаивающих травяных настоек, таких как пустырник, валерьяна, боярышник. Такие настойки помогут вам легче перенести геомагнитные колебания.

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19:13, 26.09.2021 662

Бийский рабочий