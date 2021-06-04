Бийск: Жители Солонешенского района борются со скандальными золотодобытчиками

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Золотодобытчики облюбовали реки и природные уголки Солонешенского района.

Местные жители обеспокоены тем, что на реке Солонешной появилась специализированная техника. Граждане опасаются, что разработка, которая грозит негативными последствиями для экологии, вот-вот начнется, даже несмотря на наличие на участке краснокнижных растений.

По словам местных властей, добычу драгметалла на реке планируют вести бизнесмены, которых ранее из-за серьезных нарушений через суд удалось «согнать» с долины Ануя. При этом последствия от их деятельности до сих пор не ликвидированы, а разработка месторождения россыпного золота закончилась для ООО «Ануй» судом — деятельность фирмы признали незаконной из-за потенциального ущерба для краснокнижной флоры и фауны и долины реки в целом.

И.о. главы Солонешенского района Александр Воронов пояснил агентству «Банкфакс», что на Солонешную зашла техника золотодобытчиков ООО «Артель «Солнечная». Согласно ЕГРЮЛ, ее руководителем является Сергей Матвеев. Он же выступает руководителем ООО «Ануй», которое является одним из соучредителей новой артели.

Председатель местного общества охотников и рыболовов Александр Тюнин считает, что в случае начала работ на реке Солонешной может быть нанесен вред животным и растениям.

— Там большая плотность сибирской косули, зайца беляка, там растут краснокнижные растения, например кандык. Норка, бобер там живут. Там много животных. Если они начнут там разработку, конечно же, всему этому будет нанесен ущерб, — рассказал Александр Тюнин.

Жители района в местном сообществе «Подслушано Солонешное» «ВКонтакте» призывают граждан к участию в сборе подписей против деятельности добывающей организации. Кроме этого, они размещат подписные листы по району.

— Что останется после нас? Лунный ландшафт? Я уже давно уехал из района, но каждый год приезжаю, чтобы показать своим детям то место, ту природу, в которой родился и вырос. Но похоже лет через 5-10 будет стыдно смотреть им в глаза, — написал один из участников обсуждения.

Не рады новой перспективе и местные власти, об это агентству сообщил и.о. главы района. Воронов пояснил, что власти муниципалитета против работы компании по золотодобыче, но их согласия никто не спрашивали.

— Там нет наших участков, там только земли гослесфонда, поэтому к нам они, скорее всего, и обращаться даже не будут, — объяснил ситуацию руководитель муниципалитета.

По его информации, лицензию на водопользование компания уже получила. Сейчас Минприроды Алтайского края изучает вопрос с наличием краснокнижных растений на этой территории, чтобы согласовать деятельность компании. Воронов полагает, что их наличие – факт подтвержденный, но не исключает, что золотодобытчики в итоге получат разрешение.

Воронов рассказал, о последствиях работы компании на реке Ануй. По его словам, после работы золотодобытчиков земли в долине реки до сих пор не рекультивировали. Он отметил, что на месте добычи остались болота. Чиновник считает, что через пару лет там все «так тиной затянет, что будет самое плохое место в районе».

Подтвердил плачевность ситуации в долине Ануя и председатель Топольского сельсовета Михаил Хрущев. По его словам, деятельность компании золотодобытчиков затронула огромный участок земли в речной долине – около 2-3 кв. км. После себя ООО лишь разровняло небольшую площадку, высадив там саженцы сосны, которые, по наблюдениям Хрущева, в большинстве своем не прижились.

Эколог Алексей Грибков считает, что руководство «Ануя» обошло судебный запрет на добычу золота по лицензии, которая включает в себя огромную территорию, перерегистрировав её на другое юрлицо.

ИА «Банкфакс» со своей стороны направил запросы в Минприроды Алтайского края и в Южно-Сибирское межрегиональное управление Росприроднадзора, чтобы уточнить, существуют ли препятствия для золотодобычи на Солонешной из-за наличия краснокнижных растений.

Бийский рабочий