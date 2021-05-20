Бийск: Житель Алтайского края снял на видео «поезд» из спутников Starlink Илона Маска

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Спутники хорошо будет видно в небе над Алтаем еще 19 и 20 мая после 22 часов.

Поздним вечером 17 мая житель Барнаула снял на видео «паровозик» из спутников Starlink – видео он опубликовал у себя в Instagram.

— Наконец-то удалось снять почти полноценный «паровоз» из спутников #Starlink, которые вчера поздно вечером пролетели прямо над Барнаулом. Зрелище немного фантастическое, если видишь впервые, — написал под опубликованным видео фотограф grad.i.ent на своей странице Instagram.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Город, ночь, и все такое (@grad.i.ent)

— Запустили их всего 3 дня назад, поэтому идут они ещё достаточно плотно, и проходят почти прямо над макушкой. Хорошая разминка для шеи, — пояснил фотограф.

Starlink постепенно формируют вокруг Земли систему всемирного спутникового интернета.

SpaceX планирует, что через несколько лет над Землей будут летать десятки тысяч аппаратов Starlink. Поэтому спутники запускают часто и помногу — 60 штук за запуск. После запуска они превращаются для нас, наблюдателей с Земли, в длинную светящуюся линию, медленно и красиво передвигающуюся по небу.

В небе спутники Starlink держатся плотной колонной сравнительно недолго, несколько недель после запуска, а потом разлетаются по своим рабочим местам на орбите. Кроме того, даже по ночам они видны не каждый день, а только в определенные периоды.

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09:09, 13.07.2020 6490

Бийский рабочий