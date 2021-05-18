Бийск: Жители Алтайского края рассказали, сколько денег для счастья им нужно

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Жителям Барнаула для счастья нужно 147 тысяч рублей в месяц.

Сервиса по поиску работы SuperJob провел опрос среди представителей экономически активного населения из всех округов страны, в том числе и Алтайского края, чтобы узнать сколько денег для счастья требуется россиянам.

По данным аналитиков, с начала года рост стоимости счастья превысил инфляцию в 1,5 раза и денег среднестатистическому россиянину для счастья теперь требуется больше на 4,2%.

Выснилось, что жителям Барнаула для счастья сейчас нужно зарабатывать 147 тысяч рублей в месяц – с проведения аналогичного опроса в январе 2021 года счастье для них даже «подорожало» на 3 тысячи рублей (в январе – 140 тыс. рублей). Это максимальная сумма, зафиксированная за всю историю проведения исследования с 2018 года. А минимальная была зафиксирована в 2019 г., когда барнаульцам было достаточно 132 тысяч рублей в месяц.

Россиянам же в целом, чтобы чувствовать себя счастливыми, в среднем нужно 173 тыс. руб. в месяц. Это больше, чем в январе (166 тыс. руб.), однако, к примеру, в 2017 году счастье оценивали в 184 тыс. руб. ежемесячно.

Интересно, что запросы мужчин почти на четверть превышают женские запросы: 192 и 155 тыс. руб. соответственно. Молодежи до 24 лет для счастья достаточно 130 тыс. руб. в месяц, россиянам 35—44 лет — 198 тыс. руб.

Самые скромные запросы — у россиян с зарплатой до 30000 руб.: для счастья, по их оценкам, достаточно 123 тыс. руб. в месяц. Россиянам с зарплатой от 80000 руб. для счастья нужно почти в 2 раза больше: 240 тыс. руб. в месяц. «Чем выше ты зарабатываешь, тем выше твои потребности», — комментируют респонденты.

Бийский рабочий