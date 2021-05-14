Бийск: Жителя Солтонского района подозревают в хранении боеприпасов и взрывчатки

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Во время отработки оперативной информации сотрудники бийской полиции навестили 61-летнего жителя села Ненинка Солтонского района.

По полученным данным, мужчина хранил незарегистрированное оружие и боеприпасы. На предложение правоохранителей выдать запрещенные в гражданском обороте предметы, пенсионер сообщил, что такого в доме не имеется. Во время осмотра жилища за шкафом полицейские обнаружили одноствольное охотничье ружье, патроны к нему и порох. Документов на право хранения оружия и боеприпасов у сельчанина не оказалось. По его словам, найденное досталось ему в наследство от отца, который умер еще в 2007 году.

Все изъятые предметы направлены на экспертизу, результаты которой подтвердили предположения оперативников. В отношении владельца оружия возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 222.1 УК РФ. В настоящее время органами дознания обвинительное заключение направлено прокурору для утверждения.

— Полицейские напоминают, что в соответствии с законом, граждане, добровольно сдавшие оружие и боеприпасы, освобождаются от уголовной ответственности. Если у вас хранится незарегистрированное оружие необходимо обратиться в полицию, — пояснили в МУ МВД России «Бийское».

Рыбалка в нерест под запретом: полицейские Бийска проводят операцию «Путина»

14:16, 12.05.2021 624

Бийский рабочий