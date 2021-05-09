Бийск: Жители России назвали размер дохода, которого хватит для «достойной жизни»

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По результатам опроса, проведенного банком «Открытие», 38% респондентов заявили, что нужно 50-80 тыс. рублей в месяц на одного человека.

Достаточный доход для достойной жизни, по мнению 38% респондентов, составляет 50-80 тыс. рублей в месяц на одного человека. Такие результаты опроса получил банк «Открытие».

Еще 28% опрошенных склоняются к тому, что оптимальный доход составляет от 80 тыс. до 120 тыс. рублей. 15% считают, что для достойной жизни необходимо получать от 120 тыс. до 200 тыс. рублей в месяц на человека. Менее 50 тыс. рублей в месяц готовы зарабатывать лишь 11%, а доход в размере более 200 тыс. рублей в месяц для достойной жизни назвали 9% респондентов.

При этом среди опрошенных в Москве и Подмосковье большинство (28%) считают, что оптимальным был бы доход от 80 тыс. до 120 тыс. рублей. К сумме в пределах 50-80 тыс. рублей склоняются лишь 24% опрошенных в столице и области.

Вместе с тем 80% респондентов готовы искать подработки или уже подрабатывают, а три четверти хотели бы иметь больше доходов. Кроме того, больше половины россиян поддерживают переход на четырехдневную рабочую неделю, если это не приведет к снижению уровня оплаты их труда.

Опрос был проведен по репрезентативной выборке среди 1 тысячи россиян в возрасте 18-65 лет в городах с населением более 100 тысяч человек.

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13:24, 04.05.2021 1626

Бийский рабочий