ГОРНЯК22 06.05.2021
Алтайский край

Бийск: Житель Бийского района пытался переехать реку на УАЗ, но чуть не утонул

Горняк22
5 часов Ago

1

Вчера вечером жители села Малоугренево стали свидетелями, как спасали мужчину и его автомобиль.

По словам местных жителей, не совсем трезвый водитель УАЗ Патриот сначала катался по центру поселка, «а потом его на природу потянуло». Мужчина решил перебраться по воде – прямо с берега он нырнул на машине в воду. Однако, машина почему-то стала тонуть, причем, вместе с водителем.

На место происшествия выезжали представители ПСЧ-16, ГИБДД и глава Малоугреневского сельсовета. Автомобиль из реки вытащили с помощью трактора. Пострадавших нет.

— Там же нет брода. Чего он в воду полез? – недоумевают бийчане.

— Покупаться захотел.

— Да нет, просто мужик захотел помыть машину, — так рассудили бийчане в комментариях.

 

        Посмотреть эту публикацию в Instagram                      

Публикация от Моя Земля (@moyazemlyagazeta)

Бийский рабочий

Добавить комментарий

Похожие записи:

Катунь24: Скорпион будет настроен решительно, а у Стрельца день разгребания завалов. Гороскоп на 6 мая

Катунь24: Скорпион будет настроен решительно, а у Стрельца день разгребания завалов. Гороскоп на 6 мая

Горняк22
5 часов Ago
Астрологический прогноз для всех знаков зодиака на 6 мая. Существует большая вероятность того, что окружающие будут пытаться нагрузить на Овна свои дела...
Катунь24: Алтайские предприятия получили награды на международной выставке

Катунь24: Алтайские предприятия получили награды на международной выставке

Горняк22
5 часов Ago
Предприятия Алтайского края приняли участие в престижной международной выставке продуктов питания и напитков «Продэкспо-2021». Высокое качество алтайской продукции подтвердили наградами,...

Читать по теме:

ВТОПЕ: