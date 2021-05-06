Бийск: Житель Бийского района пытался переехать реку на УАЗ, но чуть не утонул
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Вчера вечером жители села Малоугренево стали свидетелями, как спасали мужчину и его автомобиль.
По словам местных жителей, не совсем трезвый водитель УАЗ Патриот сначала катался по центру поселка, «а потом его на природу потянуло». Мужчина решил перебраться по воде – прямо с берега он нырнул на машине в воду. Однако, машина почему-то стала тонуть, причем, вместе с водителем.
На место происшествия выезжали представители ПСЧ-16, ГИБДД и глава Малоугреневского сельсовета. Автомобиль из реки вытащили с помощью трактора. Пострадавших нет.
— Там же нет брода. Чего он в воду полез? – недоумевают бийчане.
— Покупаться захотел.
— Да нет, просто мужик захотел помыть машину, — так рассудили бийчане в комментариях.
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