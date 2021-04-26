Бийск: Жителей городов Алтайского края попросят провести «медосмотр» деревьев

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Алтайское отделение Русского географического общества создает интерактивный портал «Зелёная карта Алтая».

Он нужен для того, чтобы отследить заболевшие деревья и выяснить причину их заболеваний.

— Мы постараемся сделать такую взвешенную оценку территорий, в каком состоянии находятся леса, например, какие проблемы. То есть, мы попытаемся это актуализировать и показать это в оперативном мобильном современном виде, — рассказал Валентин Смирнов, координатор проекта «Зелёная карта Алтая».

Интерактивная «Зелёная карта» включит в себя данные и других карт: о лесных возгораниях, памятниках природы, заказниках и родниках. Проводить «медосмотр» лесов будут инициативные группы и эксперты.

А проверить каждое дерево на городских улицах попросят горожан. Летом для этого запустят специальное мобильное приложение, сообщают «Вести Алтай».

Пользователям мобильного приложения достаточно будет отметить координаты конкретного дерева, сделать его фотографии и оставить небольшое описание — в каком стоянии крона дерева, ствол. Важно и то, что к дереву может быть прибит скворечник, какая-то реклама или даже электропровода.

Кроме того, благодаря такой карте можно будет понять — правда ли рубки были санитарными. В приложении отметят состояние здоровья и возраст многих деревьев.

Бийский рабочий