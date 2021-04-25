Бийск: Жители Алтайского края смогут отдыхать в санаториях за счет федерального бюджета

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Такая возможность появится благодаря закону о социальном заказе, который президент России подписал прошлым летом.

Алтайский край стал участником пилотного проекта по внедрению социальных сертификатов. Планируется, что сертификат позволит обладателю лечится в санатории, заниматься в спортивной секции, проходить переобучение или повышение квалификации. При этом оплачивать услуги будут из федерального бюджета, сообщают «Вести 22».

Получить такой сертификат смогут семьи с детьми, ветераны, инвалиды и те, чей месячный доход не превышает прожиточный минимум. При этом обладатели сами смогут выбирать, где они будут получать услуги – в государственной или частной некоммерческой организации.

Оформить документ можно будет в личном кабинете на сайте госуслуг. В Алтайском крае внедрять сертификаты планируют постепенно и начнут всего с одной услуги- санаторно-курортного лечения. Точную дату старта программы власти не называют.

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10:24, 24.04.2021 232

Бийский рабочий