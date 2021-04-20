Бийск: Жителям Алтая предлагают высказаться о запрете продажи энергетиков подросткам

9

Депутаты АКЗС приглашают жителей Алтайского края выразить свое мнение о проекте закона – перед его вторым чтением.

Проект закона Алтайского края «О мерах по защите здоровья несовершеннолетних в сфере розничной продажи некоторых товаров на территории Алтайского края» представлен для общественного обсуждения.

Алтайские законодатели хотят ввести регулирование торговли тонизирующими напитками с кофеином, а также газовыми баллонами и зажигалками. По мнению разработчиков законопроекта, эти две группы товаров представляют угрозу для здоровья детей и подростков. Энергетики могут негативно воздействовать на сердечно-сосудистую и нервную системы, а вдыхание бытового газа — привести к летальному исходу. В комитете АКЗС по здравоохранению предлагают запретить продажу таких товаров несовершеннолетним. Проект был встречен критикой – некоторые депутаты считают ограничения избыточными.

— Прошу принять к сведению, что в проекте закона в части безалкогольных энергетических напитков речь не идет о том, насколько вреден сам кофеин и другие компоненты этих напитков, а о том, что данные напитки содержат в себе очень высокие дозы кофеина для несовершеннолетних, которые, абсолютно точно доказано, наносят серьёзный вред здоровью детей. Аналогичная ситуация с товарами, содержащими сжиженный углеводородный газ, только ещё более серьезная, так как может привести к необратимым последствиям и летальному исходу у детей, – подчеркнул глава Комитета по здравоохранению и науке АКЗС Александр Лазарев.

Отметим, что сейчас ограничения по продаже энергетиков несовершеннолетним приняты в 52 из 85 субъектов России. Законы по ограничению розничной продажи товаров, содержащих сжиженный углеводородный газ приняты в 14 субъектах РФ.

Данный законопроект был принят в первом чтении 21 марта 2021 года на сессии АКЗС. Участников общественных обсуждений просят высказать свое мнение и предложения по доработке указанного проекта закона ко второму чтению.

Проект закона размещен на сайте краевого законодательного собрания в разделе «Общественные обсуждения». Дата второго чтения пока не назначена.

В Алтайском крае намерены запретить продавать детям энергетики и зажигалки

17:10, 25.03.2021 1286

Бийский рабочий