Бийск: Жителям Алтайского края предлагают найти самое большое дерево

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В регионе дали старт краевому исследовательскому конкурсу «Самое большое дерево».

Алтайская краевая программа «Усынови заказник», КГБУ «Алтайприрода», Тигирекский заповедник и национальный парк «Салаир» дали старт краевому исследовательскому конкурсу «Самое большое дерево».

— Вы бываете на природе? Прогуливаясь по лесу, встречаете большие деревья? Поделитесь этой информацией, помогите выявить малонарушенные места дикой природы в Алтайском крае. Ведь если в определённом месте сохранились деревья-гиганты, наверняка под их пологом можно найти и другие интересные живые объекты – редкие виды растений, исчезающие виды животных, которые требуют нашего участия и охраны, — поясняют в министерстве природных ресурсов и экологии региона.

К участию приглашаются как отдельные натуралисты, так и сложившиеся коллективы – школьные лесничества, экологические и туристические кружки, молодёжные организации и объединения пенсионеров. Возрастных ограничений для участников нет, количество наблюдений – не ограничено.

С 15 апреля по 30 ноября 2021 года, обнаружив крупный экземпляр хвойной породы дерева – сосны, лиственницы, ели, пихты или кедра в дикой природе, произведите его замеры. Для этого измерьте рулеткой окружность ствола на высоте 130 см от земли и сохраните геоданные дерева в смартфоне или, используя навигатор. Непременно сделайте несколько фотографий: дерево «во весь рост», дерево с человеком в кадре для масштаба, показания рулетки при замерах и геоданные места находки.

— Давайте вместе наполнять сведениями карту «деревьев-патриархов» Алтайского края! Сбережём их для будущих поколений, а также посмотрим, сколько лет в современных условиях могут жить эти представители растительного мира, — предлагают в ведомстве.

Бийский рабочий