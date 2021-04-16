Бийск: Жители Алтайского края стали активно прививаться вакциной «ЭпиВакКорона»

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Вакцина пока доступна для прививок только в двух городах Алтайского края – Барнауле и Бийске.

По информации Минздрава Алтайского края, вакциной «ЭпиВакКорона» сегодня привито 472 человека (получили первую дозу). Чем она отличается от вакцины «ГамКовидВак» и что думают о ней алтайские медики?

«ЭпиВакКорона» — вторая российская вакцина от коронавируса, ее зарегистрировали осенью прошлого года. Как объясняла вице-премьер РФ Татьяна Голикова, в отличие от «Спутника V», препарат центра «Вектор» является пептидным, он сделан из трех составных частей генома коронавируса, которые наиболее устойчивы к мутации. По словам Голиковой, обе вакцины от коронавируса не вызывают серьезных побочных эффектов, но «Спутник V» может быть «чуть-чуть реактогеннее». Как указано в инструкции к препарату, «ЭпиВакКорона» также вводится двукратно с интервалом не менее 14-21 день.

У получивших вакцину антитела вырабатываются в 94% случаев, сообщил руководитель научно-исследовательского института вирусных инфекций «Вектор» Александр Семенов. Он также отметил, что вакцина «ЭпиВакКорона» защитит привившегося от коронавируса как минимум на год.

Эффективная защита образуется на 42-й день после укола, уточнил ученый. Что касается ответа вакцины на новые штаммы коронавируса, то она работает против всех штаммов, которые сегодня известны, сказал Семенов. В случае появления новых вариантов ее можно будет очень быстро изменить, добавил эксперт.

Алтайские врачи считают, что разница в вакцинах важна только для медиков — об этом рассказали корреспонденты телеканала «Толк». В отличие от «ГамКовидВак» новосибирская вакцина хранится в холодильнике при температуре от -2 до -8 градусов, в то время, как первую нужно хранить в замороженном виде – при температуре минимум в 21 градус мороза или ниже.

Это означает, что новосибирская вакцина может вводиться в выездных прививочных кабинетах, может быть отправлены в отдаленные районы края.

Добавим, что в Бийске «ЭпиВакКороной» прививают в ГБ №4.

В Бийске новосибирской вакциной «ЭпиВакКорона» будут прививать в ГБ№ 4

11:47, 14.04.2021 881

Бийский рабочий