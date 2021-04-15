Бийск: Жители Бийска могут задать вопросы о голосовании за объекты благоустройства

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Жители Алтайского края могут задать вопросы об электронном голосовании за объекты благоустройства.

26 апреля стартует Всероссийское рейтинговое голосование по выбору общественных территорий, которые благоустроят в приоритетном порядке в 2022 году. Алтайский край вошел в число субъектов — участников этого проекта. Напомним: на голосовании представят объекты восьми городов региона (Барнаул, Алейск, Камень-на-Оби, Рубцовск, Заринск, Бийск, Новоалтайск и Славгород).

Минстрой России открыл горячую линию по вопросам электронного рейтингового голосования за объекты благоустройства. Она будет работать круглосуточно с 19 апреля по 30 мая. Единым бесплатным номером 8-800-600-20-13 смогут воспользоваться все жители страны.

Горячая линия начнет работу за неделю до старта голосования на сайте za.gorodsreda.ru. Обратившимся на нее окажут консультативную помощь по вопросам работы платформы, проведения рейтингового голосования, отмечают в Министерстве строительства и жилищно-коммунального хозяйства региона.

Напомним, в Алтайском крае действует региональный волонтерский штаб всероссийского голосования. Его участники также ответят на вопросы жителей края, расскажут о федеральном проекте «Формирование комфортной городской среды», а также помогут проголосовать — для этого потребуется только назвать действующий номер телефона.

Власти Бийска напомнили о голосовании за ремонт одного из городских парков

11:39, 07.04.2021 1620

Бийский рабочий