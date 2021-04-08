Бийск: Жители Алтайского края в апреле увидят первый весенний звездопад

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Метеорный поток Лириды можно будет увидеть утром 22 апреля, а вечером 23 апреля жители смогут наблюдать в бинокль Венеру и Меркурий.

В целом активность метеорного потока Лириды будет наблюдаться с 16 по 25 апреля. Утром 22 апреля его будет видно невооруженным глазом.

В Барнаульском планетарии советуют смотреть на небо на юго-востоке в предутренние часы. Желательно делать это около четырех утра. Лучше всего наблюдать за потоком за чертой города — за час в темном месте вдали от огней можно увидеть с десяток метеоров. Наблюдать лучше всего ближе к зениту, где появляются наиболее яркие метеоры. Радиант потока находится в созвездии Лиры, который видим сейчас на северо-востоке, высоко над горизонтом. Ориентиром для наблюдения может являться звезда Вега — одна из ярчайших звезд северного полушария, вторая по яркости.

Лириды — это один из самых старых наблюдаемых и ежегодно действующих метеорных потоков, образованный кометой C/1861 G1 Тэтчер. История его наблюдений насчитывает более 2,5 тыс. лет. Когда-то звездопад был гораздо более активным. Так, 20 апреля 1803 года над восточным побережьем США число падающих звезд доходило до 700 в час.

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07:46, 08.02.2021 2553

Бийский рабочий