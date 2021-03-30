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Алтайский край

Бийск: Жители Алтайского края задолжали своим детям алиментов на 5 млрд рублей

Мар 30, 2021
ГОРНЯК22 30.03.2021

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За 2020 год судебные приставы взыскали на содержание детей более 463 миллиона рублей.

На проблему неуплаты алиментов и на задолженность по таким выплатам на своей пресс-конференции обратил внимание Борис Ларин, уполномоченный по правам человека в Алтайском крае. Он считает, что в некоторых моментах требуется комплексны, законодательный подход.

— То же самое касается обращений по вопросам невыплаты алиментов. Начинаем разбираться: судебный пристав не может ничего сделать, если, например, бывший супруг находится в колонии. В лучшем случае, его там трудоустроили, и он зарабатывает примерно 3000 рублей, из которых не более 25% положено отчислять на ребенка. Или когда его вообще не могут найти, и тому подобные случаи. У нас неуплаченных алиментов  — около 5 млрд рублей только в Алтайском крае. Представляете, какая это цифра? Если бы все эти деньги попали нашим детям, — пояснил уполномоченный по правам человека.

Борис Ларин заявил, что невыплата алиментов – одна из острых проблем за последние годы. Цифры долгов по алиментам, тем не менее, немного сокращаются.

А в управлении Федеральной службы судебных приставов по Алтайскому краю даже составили социальный портрет должника по алиментам:

— Если представить социальный портрет алиментщика, то выяснится, что 88% должников — это мужчины, оставшиеся 12% — женщины. Причем среди представителей сильной половины человечества самые молодые неплательщики — это 19-летние парни, а самому старшему — 93 года. Таким образом, средний возраст должника — 56 лет, — отметили в службе.

У женщин статистика несколько иная: 19 лет самой молодой алиментщице, а самой возрастной — 60. Средний показатель — 39 лет. Больше всего среди неплательщиков Тельцов (8,7%) и Стрельцов (8,2%). Меньше всего долгов по алиментам имеют Рыбы — 3,5%.

Жители Алтайского края задолжали своим детям алиментов на 5 млрд рублей 1

За 2020 год в Алтайском крае с должников взызскали около 500 млн. руб. алиментов

18:20, 23.01.2021 710

 

Бийский рабочий

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