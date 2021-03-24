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Алтайский край

Бийск: Жители барака по улице Ударной в Бийске встретят весну в новой квартире

Мар 24, 2021
ГОРНЯК22 24.03.2021

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Жилищные права бийчан восстановлены.

Барак на Ударной окончательно опустеет к концу этой недели. Сегодня последний его житель получил документы на новую квартиру и ключи. Журналисты следили за судьбой трёх бийчанок, вынужденных зимовать в полуразрушенном бараке несколько месяцев. В январе их историей заинтересовалась прокуратура.

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Сегодня Нина Петровна обживается в новой квартире, переезд оказался комфортным. Еще до переезда женщины в квартире установили электроплиту. Женщина уже нашла в новой квартире место для своих картин, как и для гуслей, которые помогали ей согреваться в морозы на Ударной 10.

Пока журналисты «Бийского телевидения» отслеживали  судьбу бийчанок из аварийного дома, прокуратура делала свою работу — выдавала предписания и рекомендации администрации и застройщику, контролировала их исполнение. По результатам внесенных мер прокурорского реагирования администрацией города Бийска осуществлено переселение жильцов аварийного дома по Ударной,10, а жилищные права граждан восстановлены.

Точка в этой истории поставлена, однако жаль что счастливый финал по ускоренной программе случился в ней только после вмешательства надзорных органов и СМИ.

Бийский рабочий

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