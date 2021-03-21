ГОРНЯК22

Алтайский край

Бийск: Жить до 100 лет: доктор Мясников назвал продукты, способствующие долголетию

Мар 21, 2021
ГОРНЯК22 22.03.2021

5

Врач назвал семь продуктов, которые помогут жить дольше.

Каждый человек должен включить в свой рацион семь продуктов, способствующих долголетию, уверен врач и телеведущий Александр Мясников. Об этом он рассказал в эфире телеканала «Россия 1».

— Это овощи, фрукты, морепродукты, рыба, красное вино в умеренных количествах, орехи, в частности, миндаль, черный шоколад и чеснок, — перечислил Мясников.

В качестве довода медик привел информацию из исследований ученых, где сказано о семи обязательных продуктах для долголетия. Однако, главным фактором долгожительства доктор назвал наследственность.

Также Мясников напомнил, что важно следить не за употреблением в пищу вредных или полезных продуктов, а за самим образом питания, который может быть правильным и неправильным.

 

Бийский рабочий

Похожая запись

Алтайский край

Горняк22: 19 раз ударил топором свою сожительницу житель алтайского села

Мар 21, 2021
Алтайский край

Горняк22: На Алтае задержали браконьеров за незаконный отстрел более 20 диких животных

Мар 21, 2021
Алтайский край

Горняк22: Наезд и опрокидывание. Пенсионерка из алтайского села дважды за день попала в ДТП

Мар 21, 2021

Статьи по теме

Общество

Горняк22: В Центре имени Гамалеи заверили, что после вакцинации «Спутником V» не было смертей

Мар 21, 2021
Коронавирус

Горняк22: 11 человек скончались от COVID-19 в Алтайском крае

Мар 21, 2021
Алтайский край

Горняк22: 19 раз ударил топором свою сожительницу житель алтайского села

Мар 21, 2021
Алтайский край

Горняк22: На Алтае задержали браконьеров за незаконный отстрел более 20 диких животных

Мар 21, 2021

ГОРНЯК22

Сайт работает на WordPress | Тема: Newsup, автор Themeansar