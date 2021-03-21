Бийск: Жить до 100 лет: доктор Мясников назвал продукты, способствующие долголетию

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Врач назвал семь продуктов, которые помогут жить дольше.

Каждый человек должен включить в свой рацион семь продуктов, способствующих долголетию, уверен врач и телеведущий Александр Мясников. Об этом он рассказал в эфире телеканала «Россия 1».

— Это овощи, фрукты, морепродукты, рыба, красное вино в умеренных количествах, орехи, в частности, миндаль, черный шоколад и чеснок, — перечислил Мясников.

В качестве довода медик привел информацию из исследований ученых, где сказано о семи обязательных продуктах для долголетия. Однако, главным фактором долгожительства доктор назвал наследственность.

Также Мясников напомнил, что важно следить не за употреблением в пищу вредных или полезных продуктов, а за самим образом питания, который может быть правильным и неправильным.

Бийский рабочий