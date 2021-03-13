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Алтайский край

Бийск: Жителям разрушающегося барака в Бийске обещали помочь депутаты Гордумы

Мар 13, 2021
ГОРНЯК22 13.03.2021

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Жителям предложили переехать в маневренный фонд.

Жителям разрушающегося барака в пер. Соколовский обещали помочь депутаты бийской Думы. После выхода материала «Бийского телевидения» они сами связались с председателем совета дома. На адрес приехали и сотрудники администрации.

Напомним, на днях по переулку Соколовскому в доме №2 на лестничной площадке обрушился пласт штукатурки. В этот момент там находились мужчина с ребенком. Девочка не пострадала – отец принял удар на себя. Правда, в МЧС обращаться не стали, так как дом еще два года назад должны были снести.

Пласт штукатурки обрушился на голову жильцов аварийного дома в Бийске

16:44, 10.03.2021 726

Депутат округа был крайне удивлен, что дом по переулку Соколовскому до сих пор не снесен. Его визит к главе города Александру Студеникину закончился тем, что была выявлена странная ошибка, по которой дом был поставлен на расселение на 2028 год. По поводу ее возникновения, вероятно, должно пройти разбирательство. 

Сейчас сотрудники администрации установили на доме информационную табличку о расселении жителей в дома маневренного фонда по улице Разина,90. Однако сами жители с таким решением не согласны. Они намерены обратиться в прокуратуру и к губернатору края.

Бийский рабочий

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