Бийск: Жительницу Бийского района обвиняют в истязании ребенка, взятого ею под опеку

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Бийским МСО СУ СКР по Алтайскому краю предъявлено обвинение жительнице Советского района в истязании ребёнка, находящегося под опекой.

По данным следствия, в одном из сел Советского района с 2015 по 2020 год 53-летней женщина истязала мальчика 2006 года рождения, взятого ею под опеку. На протяжении пяти лет она избивала и оскорбляла ребенка, причиняя физические и нравственные страдания. Чтобы никто из окружающих не увидел побои, женщина не отпускала мальчика в школу, поэтому он периодически не посещал учебное заведение, сообщают в следственном комитете региона.

В связи с тем, что органами опеки и попечительства района ненадлежащим образом велась работа с замещающей семьей, следователями СК возбуждено и расследуется уголовное дело по факту халатности должностных лиц.

В настоящее время мальчик изъят из семьи, ему оказывается психологическая помощь. Следователями ведется сбор и закрепление доказательств по уголовным делам. Расследование продолжается.

Бийский рабочий