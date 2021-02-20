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Бийск: Жители частного сектора Бийска вывели из строя пять трамваев, кидая снег на пути

Фев 20, 2021
ГОРНЯК22 21.02.2021

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Жители частного сектора засыпали трамвайные пути, остановив тем самым движение.

Весь день, 18 февраля, в Бийске шел обильный снегопад. И к вечеру на город выпало от 30 до 40 см осадков. Дорожные службы активно расчищали автомобильные дороги, а жители частного сектора — подходы к своим домам.

20:00 в районе Заречья, из-за тяжелого, липкого снега, случился обрыв несущего троса трамвайной линии. «Встал» первый трамвай.

– Пока мы его вызволяли из снежного плена, восстанавливали, с работы вернулись жители частного сектора, и засыпали пути позади трамвая, остановив тем самым движение — рассказывает Марина Емельянова, главный ревизор, начальник службы движения МУП г.Бийска «Бийскгортранс». — В результате этих действий, выведено из строя пять трамваев. Сейчас мы направили туда технику, и как только расчистим путь, восстановим движение в обычном режиме.

До 02:00 ночи сотрудники трамвайного управления своими силами справлялись с этой проблемой, параллельно проводя операцию по вызволению коллег, водителей и кондукторов из образовавшегося затора.

– Жители частного сектора считают, что мы их засыпаем. Но как нам быть? Городской транспорт не должен ходить вообще в частном секторе? Кто виноват в этой ситуации, если на некоторых участках частного сектора, линии очень близко к домам? Также, если ехать к улице Гоголя, вдоль трамвайной линии стоит очень большой дом, где хозяин сделал двускатную крышу таким образом, что, если с нее сходит снег, он полностью заваливает оба пути. Но трамвай — не танк! Мы только тяжелой техникой, трактором, можем их расчистить. Соответственно, движение парализуется на несколько часов, — говорит Марина Емельянова.

Жители частного сектора Бийска вывели из строя пять трамваев, кидая снег на пути1

Помимо всего прочего, трамвайное управление несет убытки от этих снежных коллапсов. Трамвай — транспорт электрический, и все оборудование у него расположено внизу. Реакция с водой приводит к предсказуемым результатам.

– Теперь на ремонте у нас стоит пять трамваев, — констатируют в МУП «Бийскгортранс», все они неисправны из-за вчерашней ситуации.

Соответственно, вопросы жителей, почему трамваи не ходят в Заречье, а только до пер. Свердловского, почему нет движения на Льнокомбинат и обратно, с возмущением обращенные в сторону городской службы, должны быть перенаправлены к согражданам. Тем, кто очищая собственную территорию, сдвигает снег на трамвайные пути.

– Кстати, 6-ой маршрут, который ходит по району Мочища — там все то же самое. Жители не хотят расчищать свою автомобильную дорогу: они делают «тоннели» до трамвайного пути, и ездят и ходят по трамвайным путям. — сообщает начальник службы движения. — Это всеобщая наша беда, что вдоль частного сектора — такие стесненные условия.

Бийский рабочий

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