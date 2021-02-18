Бийск: Житель Алтайского края, возвращаясь с вахты, устроил дебош в аэропорту Якутска • 18.02.2021 • ГОРНЯК22

ГОРНЯК22

Алтайский край

Бийск: Житель Алтайского края, возвращаясь с вахты, устроил дебош в аэропорту Якутска

Фев 18, 2021
ГОРНЯК22 18.02.2021

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За нападение на сотрудника Якутской транспортной полиции жителю Алтайского края грозит уголовная ответственность.

Мужчина в состоянии алкогольного опьянения был обнаружен сотрудниками Северо-Восточного ЛУ МВД России на транспорте. В комнате полиции аэропорта на него был составлен протокол об административном правонарушении. Однако в ходе медицинского освидетельствования на алкоголь, мужчина стал вести себя не адекватно, грубить сотрудникам полиции, на замечания стражей правопорядка не реагировал и нанес один удар в область шеи младшему инспектору.

Позже было установлено, что 36-летний мужчина работал вахтовым методом на территории Якутии и возвращался домой в Новоалтайск.

В настоящее время следователями Восточно-Сибирского СУ на транспорте СК России возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 318 Уголовного кодекса Российской Федерации. Максимальная санкция статьи предусматривает до пяти лет лишения свободы.

Житель Алтайского края, возвращаясь с вахты, устроил дебош в аэропорту Якутска 1

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19:20, 16.02.2021 760

 

Бийский рабочий

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