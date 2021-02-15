Бийск: Жителей Алтая предупредили о запуске ракеты и возможном падении ступеней • 15.02.2021 • ГОРНЯК22

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Роскосмос предупредил о запуске ракеты с космодрома Байконур, намеченный на 15 февраля.

— С пусковой установки № 6 площадки № 31 космодрома Байконур на 15 февраля 2021 года в 7:45 мск (местное время 11.45) запланирован пуск ракеты-носителя «Союз-2.1а» с транспортным грузовым кораблем «Прогресс МС-16». Его стыковка к модулю «Пирс» российского сегмента Международной космической станции намечена на 17 февраля 2021 года, — говорит в сообщении Роскосмоса.

Сообщается, что цель полета — доставка на борт станции топлива, воды и других грузов, необходимых для эксплуатации станции в пилотируемом режиме.

Посмотреть трансляцию запуска можно будет здесь.

Резервные даты запуска: 16 февраля 2021 года в 11 часов 22 минуты, 17 февраля 2021 года в 10 часов 59 минут.

Также сообщается, что падение отделяющихся частей ракетоносителя возможно в Усть-Канском районе Республики Алтай.

— В период запуска космического аппарата, просим вас быть предельно внимательными, ограничить выход в лес и за пределы населенного пункта. Обо всех фактах падения фрагментов ракеты просим сообщать в письменном виде в администрацию сельского поселения, — предупредили жителей Республики Алтай сотрудники регионального управления МЧС.

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21:44, 08.12.2019 54439

Бийский рабочий