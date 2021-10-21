Бийск: Жильцам дома по пер. Коммунарский в Бийске 21 октября отключат горячую воду

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Здесь будут менять участок теплосети, на котором обнаружено повреждение на прямом трубопроводе

— Завтра, 21 октября, с 10-00 до 17-00 часов будет отключена горячая вода по адресу: Коммунарский,29, — сообщает Telegram-канал СГК Бийск.

Это связано с заменой участка теплосети. После вскрытия грунта и ультразвукового обследования теплосети было принято решение дополнительно заменить 20 метров обратного трубопровода для исключения более серьезной аварии в зимнее время.

Отметим, что сейчас персонал бийского теплосетевого подразделения СГК во время обходов проводит углубленное обследование запорной арматуры в тепловых камерах и состояния сетевых трубопроводов. Задача – выявить повреждения, которые могли возникнуть в пусконаладочный период.

Бийские власти обсудили с энергетиками СГК готовность ТЭЦ к зиме

11:40, 19.10.2021 840

Бийский рабочий